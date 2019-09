Mertens decisivo, ora spera nel rinnovo: aspetta un passo dal Napoli

Dries Mertens vorrebbe rinnovare il suo contratto. Stando a quanto riferito da La Repubblica, infatti, l'attaccante belga non ha intenzione di andare via e spera che da parte del Napoli arrivi un passo per il prolungamento contrattuale. Attualmente l'accordo tra le parti è in scadenza, il prossimo giugno. Chissà se questi saranno gli ultimi mesi di 'Ciro' in azzurro o si arriverà ad una intesa per il futuro.