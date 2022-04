Mertens, gli altri azzurri e non solo: tutte le scadenze più pesanti della Serie A

Vicino al rinnovo con la Roma c'è Henrikh Mkhitaryan, come lui Mattia De Sciglio con la Juventus, oggi l'incontro tra la Lazio e Alessio Romagnoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dato per fatto il passaggio di Franck Kessie al Barcellona e di Luiz Felipe al Betis Siviglia, chi sono i giocatori più importanti ancora in scadenza della Serie A? La Juventus ha tolto due calciatori dalla lista, come Mattia Perin e Juan Guillermo Cuadrado, entrambi freschi di rinnovo. Certamente il nome più rilevante resta Paulo Dybala (a questo link tutte le novità sul suo futuro), tra gli attaccanti c'è anche Andrea Belotti (qui tutte le possibilità per il futuro del Gallo), e pure Dries Mertens che può chiudere la sua avventura al Napoli. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.

Chi rinnova, chi va via

Vicino al rinnovo con la Roma c'è Henrikh Mkhitaryan, come lui Mattia De Sciglio con la Juventus, oggi l'incontro tra la Lazio e Alessio Romagnoli che dirà addio al Milan. Lo stesso accadrà con tutta probabilità per Federico Bernardeschi con la Juventus, ancora in bilico il rinnovo di Ivan Perisic con l'Inter mentre tra gli altri nomi il più 'prestigioso' è chiaramente Zlatan Ibrahimovic: i continui problemi fisici ne hanno messo in dubbio il rinnovo con il Milan, a breve l'incontro. Gli altri: Thomas Strakosha che dirà addio alla Lazio, Matias Vecino, Samir Handanovic e Danilo D'Ambrosio con l'Inter, Juan Jesus, Faouzi Ghoulam e David Ospina col Napoli, Salvatore Sirigu e Mattia Destro col Genoa, Riccardo Saponara, José Callejon e Giacomo Bonaventura con la Fiorentina, Lucas Leiva con la Lazio.