Mertens in scadenza: ci pensa l'America, ha diverse proposte in Mls

Non solo Lorenzo Insigne, corteggiato dal Toronto con un'offerta importante dal punto di vista economico. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Anche Mertens, in scadenza 2022 come il collega e pronto a festeggiare i 35 anni a maggio, ha proposte in Mls"

Il belga ha il contratto in scadenza nel 2022 e andrà via a fine stagione, deve ancora decidere sul proprio futuro, ha recentemente escluso un ritorno in Belgio e quindi l'idea America può essere concreta. Altrimenti valuterà altre valide soluzioni.