Mertens non è convinto dell'Inter: non vuole tornare al San Paolo da avversario

Si è raffreddata la pista Inter per Dries Mertens. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che, nonostante un'offerta consistente, da 10 milioni fino al 2022, l'idea di trasferirsi in nerazzurro scatena in Mertens conflitti intestini sull'opportunità di restare in Italia e dunque di tornare, un giorno, sicuramente al San Paolo, ma da avversario, contaminando così una storia d'amore. Il Napoli, che ha fatto la sua offerta, resta alla finestra.