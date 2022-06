Mertens-Ospina, giovedì il giorno X: la posizione di Spalletti sui rinnovi

Per Dries Mertens e David Ospina non è ancora finita e giovedì sarà il giorno X, quello della scadenza dei rispettivi contratti.

© foto di www.imagephotoagency.it

Per Dries Mertens e David Ospina non è ancora finita e giovedì sarà il giorno X, quello della scadenza dei rispettivi contratti. Il futuro però potrebbe essere ancora al Napoli, scrive il Corriere dello Sport, sebbene oggi i segnali vadano nella direzione opposta. Luciano Spalletti li terebbe volentieri, ma non ci sono passi in avanti per i rinnovi.