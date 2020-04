Mertens, per il rinnovo serve un altro accordo: è cambiato tutto dall'incontro con ADL

Dall'incontro con De Laurentiis dello scorso 1 marzo è cambiato tutto, l'accordo economico che era stato raggiunto - biennale da 4 milioni più bonus e incentivo alla firma - non è più valido e ora servirà un nuovo accordo per il rinnovo di Dries Mertens. Non solo. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "C’è un’ altra variabile: le multe post ammutinamento. Ci aveva provato Mertens, di fronte al mare. Provato a chiedere un atteggiamento più morbido al presidente. Non soltanto per il suo personalissimo caso, ma per tutti. E con la schiettezza che lo contraddistingue aveva chiesto l’eliminazione delle sanzioni. Nè sì, nè no: De Laurentiis aveva glissato sull’argomento. Mertens aspetta un nuovo passo del club, potrebbe bastare poco per trovare l’accordo".