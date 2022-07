Mertens, porticina aperta per il rinnovo: vuole venire incontro al Napoli e ha rifiutato l'Anversa

La partita per il rinnovo di Dries Mertens non è ancora chiusa. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati ieri in conferenza stampa da Cristiano Giuntoli

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it La partita per il rinnovo di Dries Mertens non è ancora chiusa. Gli ultimi aggiornamenti sono arrivati ieri in conferenza stampa da Cristiano Giuntoli e l'edizione odierna di Tuttosport aggiunge che da parte dell'attaccante belga ora c'è tutta la disponibilità a venire incontro al Napoli, tant'è vero che avrebbe già rifiutato un ritorno in patria all'Anversa.