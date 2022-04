Mertens può rinnovare, per altri tre in scadenza destino già scritto

Dries Mertens può ancora rinnovare col Napoli, destino ormai chiaro per altri calciatori in scadenza di contratto

Dries Mertens può ancora rinnovare col Napoli, destino ormai chiaro per altri calciatori in scadenza di contratto, ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Dries all'improvviso. Un pezzo di storia del Napoli: la favola del principe azzurro del gol e la realtà di un contratto che scadrà tra poco più di due mesi. Il 30 giugno, come quello di Insigne, Ghoulam e Ospina: ma se la strada dei compagni è già tracciata definitivamente o per grandi linee, quella di Mertens è ancora tutta da scoprire".