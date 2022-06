Mertens rifiuta offerte dal Belgio: oltre alla Roma spunta il Valencia di Gattuso

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sul futuro di Dries Mertens, che si è proposto alla Roma, ma ha anche altre idee per il futuro.

Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sul futuro di Dries Mertens, che si è proposto alla Roma, ma ha anche altre idee per il futuro. Il quotidiano scrive che anche il Valencia di Rino Gattuso sarebbe interessato a tesserarlo a parametro zero. Intanto l'ex PSV avrebbe già rifiutato offerte provenienti dal Belgio.