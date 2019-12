Mertens, si allontana l'addio a gennaio: il Borussia si ritira ed annuncia Haaland

Sembra allontanarsi un addio di Dries Mertens a gennaio, pur non essendoci grosse novità in merito al rinnovo. L'attaccante belga potrebbe restare in azzurro infatti fino a giugno, per poi svincolarsi e valutare le varie offerte. Sul giocatore a gennaio c'era il forte interesse del Borussia Dortmund, a caccia di un attaccante, ma che ieri ha annunciato l'acquisto della stellina Haaland del Salisburgo.