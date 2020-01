Mertens, tra recupero e mercato: è ad Anversa e il suo futuro è in stand-by

Questa sera al San Paolo andrà in scena il big match fra Napoli e Inter e uno dei grandi assenti sarà Dries Mertens. L'attaccante azzurro è volato in Belgio per svolgere sedute di fisioterapia ad Anversa, il rientro è previsto per la giornata di mercoledì. Il suo futuro intanto tiene banco, anche se il diretto interessato non ha ancora deciso niente in merito: proprio l'Inter è uno dei club interessati, così come il Borussia Dortmund. Ma il Napoli è ancora in pole per proseguire insieme, anche se 'Ciro' ora sta prendendo tempo. Futuro, dunque, al momento in stand-by. A riportarlo è il Corriere dello Sport.