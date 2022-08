Mertens verso la Turchia: il belga è ad un passo dal Galatasaray

Un paio di giorni fa è arrivato il saluto definitivo di Dries Mertens al Napoli. Un segnale, forse, del fatto che l'attaccante belga stia per trovare squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un paio di giorni fa è arrivato il saluto definitivo di Dries Mertens al Napoli. Un segnale, forse, del fatto che l'attaccante belga stia per trovare squadra. Come scrive il Corriere dello Sport, l'ormai ex numero 14 azzurro è a un passo dal Galatasaray, che gli offre un ingaggio da 3,5 milioni a stagione (oltre un milione in più rispetto a quello che proponeva il Napoli). Le parti sono molto vicine, Mertens può ripartire dalla Turchia.