Mertens vuole solo il Napoli ma Gazzetta svela: "Si è informata la Roma e potrebbe essere ceduto a cifre non elevate"

Futuro in bilico per Dries Mertens. Ne parla l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: "Poi c’è Mertens, sul quale si è informata la Roma, ma con un contratto in scadenza nel 2020 e 32 anni compiuti, il belga potrebbe essere ceduto a cifre non elevate e comunque non funzionali a un attaccante che anche nell’ultima stagione, pur non giocando sempre, ha garantito 19 gol e 9 assist". Il belga ha già espresso di voler restare a Napoli per superare Hamsik nella classifica all-time dei marcatori azzurri.