Messi è del PSG! L'annuncio via social della famiglia Al Thani: "Trattativa conclusa"

Leo Messi è un nuovo giocatore del PSG. Quella uscita pochi minuti fa se non è un'ufficialità, poco ci manca. A scrivere sul social network è Khalifah bin Hamad Al Thani, fratello dell'emiro del Qatar e membro della famiglia proprietaria del club di cui è presidente Nasser Al Khelaifi. "Le trattative sono ufficialmente concluse. Più tardi l'annuncio", ha scritto Al Thani con gli hashtag #Messi e #PSG.

La Pulce, ricordiamo, firmerà un biennale con opzione sulla terza stagione da 40 milioni (bonus compresi) all'anno e salvo contrattempi sarà presentato con un maxi evento martedì 10 agosto alla Tour Eiffel.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII