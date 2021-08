Messi è già in viaggio per Parigi: a breve lo sbarco per la firma col PSG

Lionel Messi è pronto per cominciare una nuova avventura. Il fuoriclasse argentino, dopo aver detto addio al Barcellona, arriverà oggi a Parigi e diventerà un giocatore del Paris Saint-Germain. Nella capitale francese c'è grande fermento per uno degli acquisti più importanti della storia del club (e non solo): secondo molti media transalpini, l'aereo con a bordo la Pulga è decollato da poco ed è atteso intorno alle 13-13.30 all'aeroporto privato di Le Bourget.