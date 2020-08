Messi e l'addio al Barça, Marca smonta l'Inter: "Affinità con Guardiola, Conte sfavorito"

Il PSG non è in corsa per Lionel Messi. Lo scrive Marca, secondo cui invece Inter e Manchester City sarebbero in piena lotta per ottenere la firma del giocatore migliore del mondo. Un'operazione che complessivamente può costare una fortuna, come quelle che hanno portato a Parigi Neymar e Mbappé. Il club parigino non vuole effettuare però spese folli in questa finestra di mercato. Le priorità per Tuchel sono gli acquisti di un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista e un attaccante di basso profilo. Due i motivi: i 50 milioni già spesi per riscattare Mauro Icardi e la necessità di non arrivare di nuovo allo scontro con la UEFA per il fair-play finanziario. I conti sono in regola e la proprietà non vuole forzare la mano, considerati anche gli effetti ancora poco chiari della pandemia sull'economia del calcio.

L'impressione, al contrario, è che l'Inter possa provarci seriamente, ma anche a Milano sono consapevoli che il Man City parta avanti: Messi non si muoverà per soldi, ma per una questione sportiva. E in questo senso, gli inglesi possono offrire una squadra più competitiva e un allenatore con cui la Pulce ha già lavorato. Messi ha sicuramente molte più affinità calcistiche con Guardiola che con Conte, che ieri è stato confermato alla guida dei nerazzurri. Tuttavia, Steven Zhang non vuole gettare la spugna.