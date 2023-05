Messi, Kamada e non solo: le occasioni a parametro zero per la Serie A

La finestra di mercato estiva potrebbe diventare una delle più interessanti degli ultimi anni.

La finestra di mercato estiva potrebbe diventare una delle più interessanti degli ultimi anni. Sono tanti i nomi importanti che potrebbero cambiare casacca e ce ne sono molti già alla ricerca di una nuova sistemazione. Parliamo ovviamente dei giocatori in scadenza di contratto: ci sono infinite occasioni da cogliere al volo anche per i club di Serie A. Il nome più importante è ovviamente quello di Lionel Messi, anche se è improbabile che il fuoriclasse argentino approdi in Italia. L'avventura a Parigi è giunta ai titoli di coda e non si è conclusa nel migliore dei modi: Barcellona, Al-Hilal e Inter Miami sono le possibili destinazione.

L'altro pezzo pregiato è Milan Skriniar, che invece si trasferirà nella capitale francese dopo anni ricchi di soddisfazioni con la maglia dell'Inter. Anche Adrien Rabiot e Angel Di Maria si apprestano a lasciare lo Stivale, il francese probabilmente in direzione Premier League. I club inglesi hanno grandi disponibiltà economiche ma, come tutti, non sono immuni al "virus dello svincolo": Roberto Firmino e Naby Keita hanno già detto addio al Liverpool, Youri Tielemans e Caglar Soyuncu lasceranno il Leicester (che rischia la retrocessione), così come Wilfried Zaha saluterà il Crystal Palace. Per loro si prospetta un futuro lontano dal Regno Unito, mentre Ilkay Gundogan, James Milner, David de Gea e N'Golo Kanté dovranno pesare bene le prossime scelte. Dalla Germania andranno via invece Daichi Kamada (piace al Milan), Evan Ndicka (Roma e Milan), Marcus Thuram (PSG), Raphael Guerreiro (Inter) e Mahmoud Dahoud (Brighton).

In Spagna, invece, il Pallone d'Oro in carica ancora non ha rinnovato con il Real Madrid. Karim Benzema, così come Toni Kroos e Luka Modric, dovrebbe restare, mentre è più complicata la situazione di Marco Asensio e Dani Ceballos, poco utilizzati da Carlo Ancelotti. Gli affari migliori, come spesso accade, si potranno fare in Francia: da Houssem Aouar a Moussa Dembélé, fino a Jonathan Bamba, le occasioni non mancheranno.