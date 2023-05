Messi lascia il PSG e ha già un'offerta clamorosa: 543 milioni dall'Arabia Saudita

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Lionel Messi lascerà il Paris Saint-Germain a fine stagione, ormai non ci sono più dubbi. E dalla Spagna si torna a parlare con convinzione di un suo possibile ritorno al Barcellona, anche se qualcuno non è proprio convinto. È il caso dell'agente Marco Kirdemir, vicino a Nasser Al-Khelaïfi e al governo arabo, che a Marca ha parlato di un'offerta spaventosa dell'Al-Hilal: "Non tornerà al Barcellona, vuole farlo solo quando si ritirerà.

Ha un'offerta di 543 milioni di euro dall'Al-Hilal, la squadra del re. Messi si è recato in Arabia Saudita per conoscere il Paese, per vedere dove potrebbe vivere. Spenderanno tutti i soldi possibili per ingaggiarlo".