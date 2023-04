Messi può davvero tornare al Barcellona: ecco i dettagli dell'offerta

Il Barcellona vuole riprendersi Leo Messi e lo stesso Leo Messi vuole tornare a vestire la maglia blaugrana

Il Barcellona vuole riprendersi Leo Messi e lo stesso Leo Messi vuole tornare a vestire la maglia blaugrana. Lo sottolinea oggi Sport, che analizza il modo in cui il campione argentino potrebbe tornare "a casa". Il Barcellona - si legge - sta studiando le opzioni per poterlo iscrivere ne LaLiga. In questo senso, il club ha già svolto le sue indagini ed è convinto di poter realizzare l'obiettivo.

LaLiga darebbe l'ok all'ingaggio di Messi se l'argentino accettasse di guadagnare circa 25 milioni di euro lordi a stagione, quattro volte meno di quanto guadagnava al momento di lasciare il Barcellona nel 2021.

Lo stipendio netto di Messi ammonterebbe a circa 13 milioni di euro, più o meno la stessa cifra che sta ricevendo il polacco Robert Lewandowski. L'offerta del Barcellona al giocatore sarebbe per due stagioni, anche se l'argentino avrebbe la possibilità di rescindere unilateralmente il suo contratto dopo il primo anno. Messi, che a giugno termina il suo contratto con il PSG, ha un'offerta da capogiro dall'Arabia Saudita e anche una proposta dalla MLS.

Per realizzare questo piano di fattibilità, ricorda infine Sport, il Barcellona deve abbassare il monte ingaggi della rosa e migliorare il suo Fair Play Finanziario con la vendita di giocatori o la riduzione dei contratti in essere dell'attuale rosa.