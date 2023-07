Messi, svelate le cifre del super ingaggio all'Inter Miami. Ma paga anche la MLS

L'approdo di Lionel Messi all'Inter Miami è stata la notizia bomba di questa prima parte di calciomercato.

© foto di www.imagephotoagency.it

L'approdo di Lionel Messi all'Inter Miami è stata la notizia bomba di questa prima parte di calciomercato. "Un'operazione cominciata tre anni, di cui uno e mezzo molto intensamente, con tante conversazioni con Jorge, il padre di Leo", spiega Jorge Mas, proprietario della compagine che milita in MLS: "Sono stato in Qatar per vederlo con la maglia dell'Argentina, ci abbiamo lavorato duro", le sue parole a El Pais.

Quanto guadagna Messi?

Dal PSG all'Inter Miami, in pochi ci avrebbero messo la mano sul fuoco. La Pulga invece ha accettato di buon grado il trasferimento negli Stati Uniti, anche grazie a un ingaggio superiore a quello che gli veniva corrisposto a Parigi. Quanto esattamente? Lo svela lo stesso Mas: "Annualmente circa 50-60 milioni, decisivo è stato anche il contributo di 'Apple' e della MLS". La durata del contratto è ancora ignota.