Mezza rivoluzione già in vista del dentro o fuori con la Lazio: Gattuso valuta i cambi

Si preannuncia una mezza rivoluzione in casa Napoli in vista del prossimo impegno - e lì non si potrà davvero sbagliare - nei quarti di Coppa Italia con la Lazio. Stando a quanto scritto sulle colonne del Corriere dello Sport, Gennaro Gattuso cambierà il portiere (Meret e non Ospina) e in difesa Luperto sarà schierato centrale con Manolas, col rientro di Mario Rui a sinistra. Tante novità anche in mediana: possibile prima da titolare per Demme, con Fabian in panchina. Per Lobotka invece bisognerà attendere un altro po'. Conferme, invece, in attacco: Callejon-Milik-Insigne, ma non è da escludere un impiego di Lozano e anche di Mertens se dovesse star meglio.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne