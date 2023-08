Mezzora di belle giocate per Gabri Veiga: il Celta Vigo vince in amichevole, subentra l'obiettivo azzurro

Il grande obiettivo per il centrocampo del Napoli, Gabri Veiga, è sceso in campo per la prima volta in stagione con la maglia nel Celta Vigo

TuttoNapoli.net © foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com Il grande obiettivo per il centrocampo del Napoli, Gabri Veiga, è sceso in campo nell'amichevole da poco terminata contro il Santiago de Compostela. Il classe 2002 del Celta Vigo è subentrato al 61', si è piazzato in mezzo al campo e ha dispensato un paio di giocate di classe. In campo sul 3-0, la gara è terminata con lo stesso risultato. Come contro il Wolfsburg, dunque, altra mezzora per lo spagnolo.