Milan, al lavoro per Chukwueze: i rossoneri sperano di farlo arrivare fra domani e martedì

Dopo gli ultimi colpi di mercato, Stefano Pioli avrà dei prossimi giorni un rinforzo per il reparto offensivo.

Il Milan è pronto ad accogliere Samuel Chukwueze. Dopo gli ultimi colpi di mercato, Stefano Pioli avrà dei prossimi giorni un rinforzo per il reparto offensivo. Un jolly d’attacco di valore peri tecnico rossonero che arriverà a titolo definitivo per la cifra di circa 20 milioni di euro. Con i bonus invece si arriverà attorno ai 28 milioni che entreranno nella casse del Villarreal.

Secondo quanto riportano i colleghi di Milannews.it, la società sta lavorando per far arrivare l'attaccante a Milano tra domani e martedì, per fargli svolgere il prima possibile le visite mediche e l'iter burocratico che lo condurrà a diventare ufficialmente un nuovo calciatore rossonero.