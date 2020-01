Milan, altro club su Rodriguez: avanzata la proposta ai rossoneri

Futuro lontano da Milano per Ricardo Rodriguez. Il giocatore, accostato anche al Napoli, non rientra nei piani di Pioli e spinge per andare via a gennaio per trovare la giusta continuità e prepararsi al meglio per gli Europei della prossima estate. Secondo l'emittente Eurosport il suo nome sembra essere finito sull'agenda del Psv che avrebbe già avanzato la prima proposta al Milan.