Milan, anche Kessie via a zero? Maldini: "Rinnovo? Faremo ciò che è sostenibile"

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ai microfoni di Sky a pochi minuti da Sampdoria-Milan ha concesso alcune battute sul mercato e non solo. Sul rinnovo di Kessie, in stallo, ed i possibili acquisti di Bakayoko e Messias: "C'è una linea comune, dobbiamo fare ciò che è sostenibile. Nel passato non è stato fatto e abbiamo pagato. Sia i rinnovi sia gli acquisizioni saranno fatte con questo spirito. Non ho preconcetti, sono aperto a tante soluzioni".