Milan, attesi segnali da Leao: doppietta al Napoli può rendere rinnovo ancora più difficile

Una doppietta da migliore della Serie A. Rafael Leao si è risvegliato ieri da un torpore che lo aveva colpito negli ultimi mesi

Una doppietta da migliore della Serie A. Rafael Leao si è risvegliato ieri da un torpore che lo aveva colpito negli ultimi mesi, abbastanza complicati per la questione contrattuale e per una mancanza di prestazioni che non ha aiutato. Anche le scelte offensive, con Leao che qualche volta è stato costretto ad agire da centravanti, sono a corollario di una situazione che continua a essere abbastanza complicata. Dopo Napoli-Milan 0-4 potrebbe anche essere ancora più complicato trovare un accordo di rinnovo con i rossoneri. Un Leao che segna nelle partite più importanti della stagione - considerando che c'è anche una doppia gara ancora con gli azzurri - può arrivare a giugno con un contratto di solo un anno, facendo leva sulla scadenza e chiedendo davvero molto a un eventuale investitore sul suo conto.

Il Milan si attende un segnale da Rafael Leao, anche perché nell'agenda dei dirigenti c'era l'intenzione di parlare con il calciatore, cercando di persuaderlo a firmare. Anche perché i rossoneri avevano fatto pervenire una nuova offerta, venendo incontro alle richieste di Leao intorno ai 7 milioni di stipendio, più la possibilità di aiutarlo nella querelle Sporting, dove Leao e il Lille sono responsabili in solido per pagare. Era qualcosa di inderogabile per Leao, così come la clausola risolutoria più o meno alla metà dei 150 di ora. Condizione che il Milan non vuole concedere.

Così la situazione appare ancora bloccata, ma i rossoneri si vogliono dimostrare ottimisti e non demordono. Certo, dopo la Champions il quadro sarà ancora più chiaro. In questo momento però lo stato dell'arte è semplice: il Milan vuole parlare con Leao, Leao non si sbilancia e ha tanti (troppi?) consiglieri attorno. A riferirlo è Tuttomercatoweb.com