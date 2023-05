Milan avanti, ma il Napoli è in corsa per Kamada: sarà determinante la Champions

Il centrocampista giapponese lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero per raggiungere una squadra che disputerà la massima competizione europea.

Daichi Kamada ha un obiettivo: disputare di nuovo la Champions League. Il centrocampista giapponese lascerà l'Eintracht Francoforte a parametro zero per raggiungere una squadra che disputerà la massima competizione europea. Il Napoli è in corsa, è dietro a Milan, che però non è certo della Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport:

“Poi c’è Kamada, un altro sul quale le relazioni abbondano, che tra cinquanta giorni sarà libero a parametro zero: i primi contatti con il management hanno ispirato un ottimismo evaporato l’altro ieri, quando sul giapponese si è lanciato anche il Milan, che adesso sta in vantaggio. Certe storie si complicano all’improvviso e poi magicamente si ricompongono: la Champions è una dimensione alla quale Kamada è chiaramente interessato, il Napoli è sicuro di giocarla, il Milan non ancora, e ciò può dilatare i tempi della trattativa (o anche no). Il Giappone è quell’universo nel quale Aurelio De Laurentiis vuole atterrare, sposando gli interessi calcistici con quelli commerciali: Kamada ha il profilo tecnico-tattico ideale e pure un appeal che invoglia a crederci. Il fattore K ha un senso”.