Milan, Bakayoko ha deciso di tagliarsi lo stipendio: siamo ai dettagli

Tièmouè Bakayoko è sempre più vicino a rindossare la maglia rossonera. Le ultime sul centrocampista ex Napoli le riferisce il giornalista Nicolò Schira su Twitter: "Bakayoko al Milan dal Chelsea in prestito con opzione di acquisto. Il centrocampista ha deciso di tagliare lo stipendio per tornare al Milan . Ultimi dettagli tra i due club sui numeri della formula e poi l'affare sarà concluso".

⏳ Tièmouè #Bakayoko to #ACMilan from #Chelsea on loan with option to buy. The midfielder has decided to cut his salary to return to #Milan. Last details between two clubs about the numbers of the formula and then the deal will be completed. #transfers #CFC