Milan, Chukwueze è atterrato a Linate: oggi le visite, domani la firma

L'aereo con a bordo Samuel Chukwueze è atterrato a Linate: l'attaccante nigeriano, come rivelato ieri da Tmw, non partirà per gli Stati Uniti ma rimarrà ad allenarsi a Milanello: non è da escludere che possa fare anche qualche lavoro insieme alla Primavera di Ignazio Abate per raggiungere più rapidamente la condizione ideale. Stando ai colleghi di MilanNews, il giocatore proveniente dal Villarreal potrebbe prendere la maglia numero 22 in rossonero, mentre in Liga aveva l'11.

Oggi le visite mediche, domani la firma con il Diavolo

Dopo le visite mediche di oggi pomeriggio, la firma con il Milan di Chukwueze dovrebbe avvenire nella giornata di domani: il giovane attaccante esterno nigeriano si legherà al Diavolo fino al 30 giugno 2028. L'ingaggio del giocatore, che arriva a Milanello dal Villarreal per 20 milioni di euro più otto di bonus, dovrebbe aggirarsi intorno ai 3,5-4 milioni di euro a stagione.