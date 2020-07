Milan, con Rangnick può saltare anche Szoboszlai: il Napoli torna a sperare

Il nome di Szoboszlai era accostato al Napoli per il rapporto diretto che il calciatore aveva con Rangnick, ma ora che l'allenatore non sbarcherà a Milano, la pista per il gioiello ungherese può riaprirsi. Szoboszlai, classe 2000, talento del Salisburgo, aveva già parlato con Rangnick e non vedeva l'ora di unirsi a lui, ma la conferma di Pioli può cambiare gli scenari. Szoboszlai ha una clausola da 25 milioni e il Napoli ci sta pensando come erede di Allan.