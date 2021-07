Milan, Giroud è atterrato: domani le visite mediche coi rossoneri

Olivier Giroud è atterrato a Milano, dove ad attenderlo c'è la sua prima avventura in Serie A, con la maglia del Milan: la punta francese firmerà un contratto biennale da 3,5 milioni di euro a stagione, con opzione sul terzo. Il Milan pagherà, per il trasferimento del francese, al Chelsea un milione di euro, più un altro di bonus. Per l'ex calciatore del Chelsea le visite mediche sono fissate per domani.