Milan, incontro col Psv per Rodriguez: accordo vicino tra le parti

Ricardo Rodriguez continua a essere uno dei principali nomi del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato l'Originale, il Milan oggi ha incontrato gli agenti di Ricardo Rodriguez e gli emissari del PSV e, sembra sia vicino un accordo tra i due club. I rossoneri hanno chiesto un prestito con obbligo di riscatto a 6 milioni. Gli emissari del PSV ora torneranno in Olanda per chiedere il permesso al club e procedere a questa trattativa, si sta andando avanti per trovare una soluzione per far si che il giocatore vada in prestito al club olandese.