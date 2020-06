Milan, intrecci di mercato col Napoli: per l'attacco o Milik o un obiettivo azzurro

Continua la corsa a due tra Luka Jovic e Arkadiusz Milik per l'attacco del Milan della prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport molto probabilmente il prossimo numero 9 dei rossoneri uscirà da questi due nomi, ma entrambe le trattative sono complicate.

L'ex Eintracht non è riuscito a sfondare al Real Madrid, che lo ha pagato 60 milioni di euro un anno fa, ed è alla ricerca di una nuova sistemazione. Impensabile però che i rossoneri possano arrivare a quelle cifre e allora ecco che l'ipotesi prestito potrebbe essere la più probabile, magari con un diritto o obbligo di riscatto.

De Laurentiis chiede 40 milioni per il polacco che ha il contratto in scadenza nel 2021. Resta comunque in piedi l'ipotesi di scambio con Franck Kessie che andrebbe a Napoli.