Milan, ipotesi Ilicic: lo sloveno si è offerto ai rossoneri

Josip Ilicic si è offerto al Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, lo sloveno è sempre più lontano dall'Atalanta e nelle ultime ore il giocatore si è offerto alla squadra di Stefano Pioli. "E allora perché non immaginare un’accoppiata Pessina-Ilicic - si legge sul quotidiano - approfittando del fatto che per l’azzurro il club rossonero vanta il 50% della rivendita?". Al momento si tratta soltanto di ipotesi, non ci sono trattative concrete.