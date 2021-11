Milan, Kessie sempre più lontano: può raggiungere Conte in Premier League

Franck Kessie è sempre più lontano dal Milan e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport è in fase molto avanzata il dialogo tra il Tottenham e l'entourage del giocatore. L'idea dell'ivoriano è quella di lasciare i rossoneri a fine stagione a parametro zero e gli Spurs possono accontentare la sua richiesta d'ingaggio a 8 milioni di euro a stagione. Sullo sfondo resta sempre il Paris Saint Germain ma Conte proverà a convincere Kessie a trasferirsi in Premier League.