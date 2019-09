Milan, Maldini rivela: "Volevamo Lozano, ma ha preferito trasferirsi al Napoli"

Hirving Lozano s'è vestito d'azzurro quest'estate, in cui tante pretendenti s'erano fatte avanti per lui, Milan compreso. Il direttore tecnico rossonero, Paolo Maldini, svela l'interessamento estivo ai microfoni dell'emittente messicana TUDN: "Lo abbiamo visionato a lungo, volevamo acquistarlo e ne abbiamo parlato con il suo agente. Ma è sorto un problema legato al modulo e alla sua posizione in campo, visto che prima giocavamo con il 4-3-3, perfetto per il messicano, mentre adesso con un modulo diverso. Lozano era un'opzione per noi, poi ha deciso di andare a Napoli da Ancelotti, che è un maestro e può schierarlo nel suo ruolo ideale".