Milan-Napoli, sfida anche sul mercato: piace un talento 2001 del Midtjylland

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo il campo a dividere Napoli e Milan: i due club italiano hanno anche diversi obiettivi di mercato in comune, a iniziare dal talento Szoboszlai del Lipsia, per cui ieri si è mosso anche Leao in prima persona. Secondo Tuttosport, sia Giuntoli che Massara seguono anche Gustav Tang Isaksen del Midtjylland.