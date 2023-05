Milan, non solo Kamada (che piace al Napoli): contatti col Chelsea per un centrocampista

Che Ruben Loftus-Cheek piacesse al Milan non è un mistero, ma adesso la società rossonera ha anche avviato i contatti con il Chelsea

Che Ruben Loftus-Cheek piacesse al Milan non è un mistero, ma adesso la società rossonera ha anche avviato i contatti con il Chelsea per ingaggiare il centrocampista che Maldini e Massara considerano affidabile e adatto al progetto tecnico del club. Secondo quanto riportato da Sky Sport, dopo il sondaggio effettuato, si lavorerà per trovare un'intesa.