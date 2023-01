Milan, preso il nuovo portiere: è il colombiano Vasquez, ma farà ritorno in Sudamerica

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha pescato in Sudamerica il nuovo portiere in vista della seconda parte della stagione e del futuro.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan ha preso dal Club Guarani, squadra che milita nella prima divisione paraguaiana, il portiere Devis Vasquez, colombiano classe '98. Il giocatore arriverà a titolo definitivo. L'estremo difensore svolgerà nella giornata di domani le visite mediche, poi tornerà subito in Sudamerica per rientra in Italia il 10 gennaio. Se ci saranno altre opportunità, come appreso da MilanNews.it, il Milan potrebbe intervenire nello stesso ruolo.