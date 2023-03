Milan, sfida al Napoli sul mercato: tentativo per il gioiellino dell'Empoli

E' passato quasi un anno ma è ancora il ruolo di trequartista a essere sulla bocca degli esperti di mercato per quanto riguarda le strategie rossonere

E' passato quasi un anno ma è ancora il ruolo di trequartista a essere sulla bocca degli esperti di mercato per quanto riguarda le strategie rossonere. Il futuro di Brahim Diaz, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, è incerto, conteso tra Milan e Real Madrid. In attesa di capire se riusciranno a trattenerlo, Maldini e Massara si appuntano qualche nome per sostituirlo: su tutti c'è quello di Tommaso Baldanzi che tanto piace anche al Napoli.