Milan, sfuma pure Danjuma? Dall'Inghilterra: "E' ad un passo dall'Everton"

Sembrava a un passo dal Milan, invece tornerà in Inghilterra, dove ha giocato in prestito nella seconda parte della scorsa stagione vestendo la maglia del Tottenham: Arnaut Danjuma sarà presto un nuovo giocatore dell'Everton: trovato l'accordo con il Villarreal, l'esterno offensivo olandese dovrebbe sostenere già in giornata le visite mediche con il club inglese. A riportarlo è Sky Sports UK.

Sfuma dunque un obiettivo di mercato dei rossoneri, una vera e propria occasione considerato anche il prezzo contenuto dell'operazione. Danjuma si trasferirà in prestito oneroso (4 milioni) con obbligo di riscatto fissato a circa 10-12 milioni. Il Milan, invece, aveva proposto un prestito con opzione d'acquisto.