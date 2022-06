Milan, si cerca esterno destro: spunta Politano che è in uscita dal Napoli

Il mercato, ufficialmente, non è ancora iniziato, ma ovviamente ogni giorno escono tanti nomi per ogni squadra

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il mercato, ufficialmente, non è ancora iniziato, ma ovviamente ogni giorno escono tanti nomi per ogni squadra. Per quanto riguarda il Milan, i movimenti maggiori saranno sulla trequarti dove arriverà quasi sicuramente un attaccante esterno di destra. Attenzione alla pista che porta a Matteo Politano del Napoli. Lo riferisce Tuttosport che spiega che il giocatore è in uscita dal club partenopeo e per questo nelle ultime ore è entrato nella lista dei possibili obiettivi rossoneri per la fascia destra.