Milan su Broja, ma il Chelsea fa muro: rifiuterà tutte le offerte a gennaio per l'albanese

© foto di Luca Bargellini

Il Milan ha messo da tempo gli occhi sul centravanti Armando Broja, che sta trovando poco spazio al Chelsea in questa stagione, ma secondo quanto riportato dall'Evening Standard in Inghilterra, il club londinese rifiuterà qualsiasi offerta per il nazionale albanese, che deve decidere se lasciare i Blues in prestito o restare alla corte di Potter anche nella seconda parte della stagione.