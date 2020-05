Milan su Milik, Gazzetta: "ADL bottega cara, non sarà facile ottenere cifra conveniente"

Il Milan cerca un nuovo attaccante, nell'elenco dei dirigenti c'è anche Arek Milik, in scadenza di contratto col Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che il polacco non vorrebbe rinnovare, ma - si legge - quella napoletana resta comunque una bottega cara e strapparlo a una cifra conveniente non sarebbe semplice. Sul giocatore, tra l'altro, c'è tanta concorrenza: oltre alla Juventus, Milik piace a diversi club stranieri, specialmente in Inghilterra ha mercato.