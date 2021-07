Milan, tutto su Kaio Jorge: è il primo nome per completare l’attacco

Potrebbe arrivare dal Brasile la prossima scommessa del Milan: come riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Kaio Jorge è il primo nome per completare il reparto offensivo dei rossoneri. Classe 2002, vanta già 75 presenze e 15 gol con la maglia del Santos: il suo talento fa gola a mezza Europa, e il fatto che sarà svincolato a gennaio lo rende ancora più appetibile. Il Milan si è posizionato in prima fila, e ora osserva le mosse delle altre big: per portarlo in Italia potrebbero bastare poco più di 10 milioni di euro.