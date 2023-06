Milan vicino al colpo in mediana: battuto Sarri, quasi fatta per un centrocampista dal Chelsea

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Marco Sportiello e Daichi Kamada, operazione in dirittura d'arrivo, il Milan è al lavoro per piazzare nel giro di poco tempo anche il suo terzo colpo di mercato: i rossoneri sono infatti all'assalto di Ruben Loftus-Cheek, centrocampista in uscita dal Chelsea che è in cima alla lista delle preferenze del Diavolo per rinforzare la sua mediana.

A riferirlo è questa mattina Tuttosport, che spiega che il giocatore inglese è in scadenza nel 2024 e non fa più parte del progetto del Chelsea, il quale non potrà quindi pretendere cifre astronomiche. La richiesta iniziale degli inglesi era di 20 milioni di euro, ma il Milan sta lavorando per ottenere un piccolo sconto e chiudere a 15 milioni più bonus. I contatti tra le parti sono continui e in Inghilterra sono convinti che l'intesa tra i due club sia sempre più vicina.

I rossoneri hanno ormai fatto fuori la concorrenza, compresa quella italiana della Lazio: il tecnico Maurizio Sarri, che lo ha allenato ai tempi del Chelsea, aveva infatti pensato proprio a lui per rinforzare il centrocampo biancoceleste. Ma a spuntarla, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe essere il Milan che punta a chiudere entro il mese di giugno il terzo colpo del suo mercato estivo.