Milenkovic-Napoli, quotazioni in forte ribasso senza Italiano: la situazione

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Tra gli obiettivi per la difesa del Napoli è stato fatto anche il nome di Nikola Milenkovic, ma le quotazioni sono in ribasso. Lo scrive Gazzetta.it: "Nikola Milenkovic è stato spesso vicino a lasciare i viola, senza mai farlo. Le attenzioni del Napoli, tuttavia, sembravano collegate a un possibile arrivo di Vincenzo Italiano in panchina, che non si è verificato, quindi anche le quotazioni del serbo potrebbero scendere".