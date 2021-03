Milik alla Juve se resta Ronaldo: Arek ha una clausola per liberarsi

La Juve potrebbe tornare in estate su Arek Milik. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, che spiega come per il polacco c'è una clausola da 12 milioni per liberarsi, il centravanti potrebbe tornare in Italia in estate, con uno stipendio in linea con le esigenze economiche bianconere (l’obiettivo è abbassare il monte ingaggi.

Tutto cambierebbe nel caso in cui Ronaldo decidesse di lasciare Torino: occhio a Mauro Icardi, altro vecchio pallino di Paratici (la Juve potrebbe proporre uno scambio al Psg, magari con Alex Sandro) ma anche ad Aguero del Manchester City e Depay del Lione.