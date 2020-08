Milik aspetta la Juve, Di Marzio: "E' convinto che alla fine i club si accorderanno"

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, ha parlato della situazione riguardante Arek Milik nel corso della trasmissione 'Calciomercato, l'originale': "Milik continua ad aspettare la Juve, non prende in considerazione altre ipotesi perchè pensa che i club possano trovare l'accordo. L'altro nome è Dzeko ma non c'è stata nessuna offerta alla Roma".