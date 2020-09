Milik 'blocca' Dzeko alla Juve: il giro di attaccanti frenato dal polacco

Dipende tutto da Arek Milik: se l'attaccante avesse accettato la Roma, oggi Dzeko sarebbe della Juventus e Under del Napoli. Invece, l'ex Ajax tentenna, così i bianconeri hanno dovuto cambiare obiettivo per l'attacco. La ricostruzione di questa maxi-operazione è de La Gazzetta dello Sport: la Juve non ha potuto accelerare per Dzeko perché la Roma non ha ottenuto il sì di Milik, suo naturale sostituto. Così, ora, la Juve è su Suarez, Dzeko resta - al momento - in giallorosso e Milik non sa ancora cosa ne sarà del proprio futuro.